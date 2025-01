München (dpa/lby) - Gut sieben Wochen vor der Bundestagswahl liegt die CSU in Bayern in der Wählergunst weiterhin klar über der 40-Prozent-Marke: Eine neue Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes GMS im Auftrag von Sat.1 sieht die CSU bei 44 Prozent. Bei der Bundestagswahl 2021 hatte die CSU nur 31,7 Prozent und damit ihr schlechtestes Ergebnis seit 1949 erreicht. In zwei Dezember-Umfragen hatte die CSU 45 Prozent erreicht.