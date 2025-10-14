Vor der Nations League Berger fehlt im DFB-Kader für Frankreich-Spiele

Frankfurt/Main - Ohne Stammtorhüterin Ann-Katrin Berger, aber mit den Rückkehrerinnen Lena Oberdorf und Giulia Gwinn geht Bundestrainer Christian Wück in das Nations-League-Halbfinale gegen Frankreich. Die 35 Jahre alte Berger vom US-Club Gotham FC fehlt wegen einer Knieverletzung, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte. Das Duo Oberdorf/Gwinn vom FC Bayern steht wieder im Kader für das Hinspiel am 24. Oktober (17.45 Uhr/ARD) in Düsseldorf und das Rückspiel am 28. Oktober (21.10 Uhr/ZDF) in Caen.