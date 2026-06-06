Vor der Landtagswahl Was Höcke von AfD-Regierungsoptionen in Sachsen-Anhalt hält

Erfurt - Eine AfD-geführte Landesregierung in Sachsen-Anhalt müsste nach Ansicht des Thüringer AfD-Chefs Björn Höcke liefern. "Die haben jetzt eine ganz große Verantwortung", sagte Höcke der Deutschen Presse-Agentur. Der 54-Jährige zeigte sich überzeugt, dass seine Partei eine absolute Mehrheit in Sachsen-Anhalt braucht, um in Regierungsverantwortung zu kommen. "Und dann gibt es auch keine Entschuldigung mehr, keinen Koalitionsfrieden, den man einhalten muss, dann muss man zeigen, dass man's kann", sagte er.