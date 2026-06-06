Vor der Landtagswahl Was Höcke von AfD-Regierungsoptionen in Sachsen-Anhalt hält

Höcke sieht Gefahr im Falle einer Koalition mit der CDU

Höcke machte klar, dass für die AfD zwar auch eine Koalition infrage kommt, wenn sie keine absolute Mehrheit erreichen sollte - jedoch nur, wenn sie auch den Ministerpräsidenten stellt. "Als Seniorpartner - dann ja, aber nicht als Juniorpartner. Das würde dann nicht gegen die Prämissen des Thüringer Wegs verstoßen." Zugleich signalisierte er, dass eine Koalition etwa mit der CDU nicht ohne Risiko für die AfD wäre. "Wenn man die CDU kennt, dann weiß man, dass die Gefahr extrem groß ist, dass man in einer eiskalten Umarmung zugrunde geht." Schulze, der auch Chef der CDU in Sachsen-Anhalt ist, schließt eine Koalition mit der AfD kategorisch aus.