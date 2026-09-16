Schwerin - Vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern am Sonntag holt die SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig einer Umfrage im Auftrag der "Bild"-Zeitung zufolge weiter auf. Nach der repräsentativen Insa-Umfrage kommt die AfD auf 37 Prozent. Die SPD legt erneut zu und erreicht 35 Prozent. Die weiteren Parteien folgen demnach mit großem Abstand. Die Linke kommt auf 10 Prozent. Die CDU steckt weiter bei nur 7 Prozent fest – ähnlich wie in kürzlich veröffentlichten Umfragen anderer Meinungsforschungsinstitute. Es wäre das schlechteste Ergebnis bei einer Landtagswahl seit Gründung der Bundesrepublik.