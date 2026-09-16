Die Bildungsministerin und Linke-Spitzenkandidatin Simone Oldenburg fürchtet anscheinend, dass aus ihrem Lager taktische Wähler ihr Kreuz bei den Grünen machen könnten, und hielt gegen: "Ich kann Frau Müller verstehen, dass sie gerne sagt, es geht nur mit Rot-Rot-Grün. Ich denke, es reicht für Rot-Rot." Das allerdings geben die Umfragen aktuell nicht her. Oldenburg sagte in der TV-Runde, die Grünen stünden derzeit nicht für Stabilität, und erinnerte an das Auseinanderbrechen der Ampel-Regierung im Bund und an die Streitigkeiten innerhalb der Grünen-Landtagsfraktion in Schwerin.