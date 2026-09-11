Landtagswahl in MV Zweikampf um die Macht im Nordosten spitzt sich zu

Die CDU war in den Umfragen fürs Land zuletzt weiter abgerutscht. Zu Beginn des Sommers stand sie immerhin noch bei etwa 10 Prozent, aber auch in der ARD-Umfrage vom Donnerstag lag sie - wie nun beim ZDF - schon bei 7 Prozent. Bei der ARD ist das noch einmal ein Prozentpunkt weniger als in einer Anfang September veröffentlichten Erhebung des gleichen Instituts, während die SPD einen Punkt auf 33 Prozent hinzugewinnt. Der Wert der AfD steigt in der ARD-Befragung noch stärker von 35 auf 38 Prozent.

Infratest-Dimap befragte von Montag bis Mittwoch, also nach der Wahl in Sachsen-Anhalt. Das ZDF hatte in den vergangenen Monaten keine speziellen Mecklenburg-Vorpommern-Daten erhoben, mit denen ein Vergleich möglich wäre.

Eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage des Insa-Instituts für den "Nordkurier" sieht die CDU ebenfalls bei 7 Prozent. Diese Befragung fand vom 1. bis 8. September statt, also teilweise noch vor der Wahl in Sachsen-Anhalt.

Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungen die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang.