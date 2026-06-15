Vor der Landtagswahl: Linke und Grüne kritisieren CDU/AfD-Foto aus Sachsen-Anhalt

Berlin - Grüne und Linke haben scharfe Kritik an einem Foto und einem Videoausschnitt von AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund und CDU-Fraktionschef Guido Heuer drei Monate vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt geübt. Der Bundesvorsitzende der Grünen, Felix Banaszak, sagte der "Frankfurter Rundschau": "Dieses Video wirft ein beunruhigendes Licht auf das Verhältnis zwischen CDU und AfD in Sachsen-Anhalt. Es zeigt, wie eng die Beziehung zwischen dem CDU-Fraktionschef und dem AfD-Spitzenkandidaten offenbar bereits ist. Da ist keine Distanz mehr erkennbar."