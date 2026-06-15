Vor der Landtagswahl: Linke und Grüne kritisieren CDU/AfD-Foto aus Sachsen-Anhalt

Am Sonntag fachte ein kurzer Videoausschnitt die Debatte weiter an. Darin sagt AfD-Spitzenkandidat Siegmund an den neben ihm sitzenden Heuer gewandt: Man könne "irgendwie meinen, dass ihr noch nie was mit der Regierung zu tun hattet, wenn ich so zuhöre". Dabei legt er dem CDU-Mann die Hand auf die Schulter. "Nee", sagt Heuer zunächst mit verschränkten Armen. Er greift sich das Mikrofon von Siegmund, legt die Hand auf dessen Schulter, als er sich vorbeugt und sagt: "Ich saß noch nie im Bundestag." Es folgt ein kurzer, von Lachen begleiteter Wortwechsel zwischen den beiden Politikern.