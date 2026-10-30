Scheitern gehört zum Leben, auch der Superstars

Das ist der Druck, unter dem sie zu den erfolgreichsten Formel-1-Fahrern wurden und andere zu Superstars ihrer Sportarten. Kämpfen, Niederlagen ein- und wegstecken, wieder aufstehen, weitermachen, besser werden jeden Tag. Nie aufgeben. "Du gewinnst nicht immer", sagte einmal Tom Brady. "Im Leben und im Football ist Scheitern unvermeidbar", erklärte die Quarterback-Ikone.

Die Erfahrung machte trotz seiner jungen Jahre auch Antonelli schon. 2025, in seiner ersten Formel-1-Saison, kamen Zweifel auf, ob der Italiener wirklich so gut sei, wie es immer hieß. Doch er lernte rasend schnell, vor allem auch aus seinen Fehlern.

Platz neun und zwei Punkte reichen ihm nun, um in Mexiko-Stadt den WM-Titel klarzumachen bei dann noch geplant vier ausstehenden Rennen. Selbst einen Nuller kann er sich leisten, wenn weder George Russell im zweiten Mercedes noch Hamilton im Ferrari das Rennen gewinnen. Laut werden dürften bei Papa Marco Antonelli bald wohl nur die Freudenschreie.