Seit einigen Jahren gibt es passend zum Jahreshighlight der Steinacher Kerwa ein spezielles Kerwäsbier vom Brauereigasthof Ankerbräu. Seit rund dreißig Jahren betreiben Holger Greiner und seine Familie schon einen Bierstand auf dem Marktplatz, der gleichzeitig auch als Treffpunkt für Heimatverbundene dient. Leute, die früher in der Brunnenstadt groß geworden und mittlerweile in der ganzen Welt verstreut sind, kommen zusammen, um ein Schwätzchen zu halten, sich auszutauschen und ein kühles Getränk zu genießen.