Sprecherin: Schulen können es selbst am besten einschätzen

Einen Temperatur-Richtwert, wie er teils in anderen Bundesländern existiert, gibt es in Sachsen demnach nicht. "Wir stellen immer wieder fest, dass es die Schulen vor Ort am besten einschätzen können", so die Sprecherin. Bereits vor einem kompletten Hitzefrei hätten Schulen eine Reihe von Optionen, auf steigende Temperaturen zu reagieren. "Es gibt auch die Möglichkeit, den Unterricht zu verkürzen oder die Pausen zu verlängern." Auch Unterricht im Freien sowie Projektunterricht außerhalb der Schule sei möglich, etwa im Wald oder im Schwimmbad.