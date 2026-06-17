Dresden (dpa/sn) - 30 Grad Celsius und mehr - so hoch können die Temperaturen in dieser Woche in Sachsen werden. Wann der Punkt erreicht ist, an dem der Unterricht in den Klassenzimmern unzumutbar wird und es hitzefrei gibt, bleibt im Freistaat den Schulleitungen überlassen. Es hänge ja auch immer von den Bedingungen vor Ort ab, erklärt eine Sprecherin des Staatsministeriums für Kultus. Ein Beispiel ist etwa die Frage, ob sich ein Schulgebäude wegen baulicher Gegebenheiten besonders schnell aufheizt.
Vor der Hitzewelle Hitzefrei: Wann dürfen Schüler in Sachsen daheim bleiben?
dpa 17.06.2026 - 15:31 Uhr