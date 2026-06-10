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  4. Unwetter stört Englands WM-Generalprobe in Orlando

Vor der Fußball-WM Unwetter stört Englands WM-Generalprobe in Orlando

Starkregen und Blitze sorgen in Orlando für Probleme: Die WM-Generalprobe Englands gegen Costa Rica kann nicht wie geplant beginnen.

Vor der Fußball-WM: Unwetter stört Englands WM-Generalprobe in Orlando
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Im Stadion in Orlando war ein pünktlicher Spielbeginn unmöglich. Foto: Bradley Collyer/PA Wire/dpa

Orlando - Wegen eines heftigen Unwetters kann die WM-Generalprobe der englischen Fußball-Nationalmannschaft von Trainer Thomas Tuchel gegen Costa Rica nicht wie geplant angepfiffen werden. Der Anstoß in Orlando im US-Bundesstaat Florida wurde zunächst um eine Stunde verschoben. Ursprünglich sollte die Begegnung um 22.00 Uhr MESZ (16.00 Uhr Ortszeit) beginnen. Auf Videos und Fotos aus dem Inter&Co Stadium in den sozialen Netzwerken waren starke Regenfälle und Blitze zu sehen.

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England trifft zum WM-Auftakt am Mittwoch nächste Woche auf Kroatien. Weitere Vorrundengegner der Three Lions in der Gruppe L sind Ghana und Panama.