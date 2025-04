Vor der Freibadsaison: Freibäder: Zwischen Sparzwang und sozialer Teilhabe

Schwierigkeiten gibt es auch bei Thema Personal. "Die Marktlage ist herausfordernder geworden, insbesondere im Bereich Fachkräfte für Bäderbetriebe, Rettungsschwimmer und Dienstleister", so Tautenhahn. So wird etwa im Freibad Näherstille in Schmalkalden für diese Saison ein neuer Auszubildender gesucht, sagte ein Sprecher. Die Bewerbungsphase laufe noch, geeignete Kandidaten seien aber schwer zu finden. Generell werde auch die Suche nach Imbissbetreibern eine immer größere Herausforderung, hieß es übereinstimmend. Engpässe in der Versorgung seien nicht auszuschließen.