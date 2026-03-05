Vor der ersten Tour: Früher Start in Motorradsaison - Polizei mahnt zur Vorsicht

Erfurt (dpa/th) - Die Motorradsaison ist noch sehr jung – und schon sind in Thüringen schwere Biker-Unfälle zu verzeichnen. In diesem Jahr sind im Freistaat bereits drei Motorradfahrer bei Verkehrsunfällen getötet und drei weitere schwer verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren 17 Motorrad- oder Mopedfahrer im Straßenverkehr ums Leben gekommen. Überhöhte Geschwindigkeit und ungenügender Sicherheitsabstand seien die häufigsten Hauptunfallursachen, so die Polizei.