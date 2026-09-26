Vor der Entscheidung Das sind die Stärken und Schwächen der zwei Olympia-Bewerber

Das spricht für München

München setzt in seinem Konzept auf kurze Wege und das Gros der Events in der Stadt. Mit dem für 1972 erbauten Olympiapark samt renoviertem Stadion gibt es bereits einen Kern der Spiele, der maßgeschneidert ist für Großevents. Das zeigten die Leichtathletik-EM 2022 und der WM-Zuschlag für 2031. Fast alle Wettkampfstätten sind vorhanden, die Unterstützung durch die Politik um Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist groß. Bei der Volksbefragung stimmten 66,42 Prozent für die Spiele. International ist München bekannter als Rhein-Ruhr. Bei der DOSB-Evaluierung schnitt München unter den Fachverbänden, die heute mit insgesamt 126 von 144 möglichen Stimmen stimmberechtigt sind, deutlich am besten ab. Den Ausschlag könnten die Vertreter der Wintersportverbände geben, die wohl eher zu Bayern tendieren.