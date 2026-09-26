Vor der Entscheidung Das sind die Stärken und Schwächen der zwei Olympia-Bewerber

Frankfurt/Main - München gegen Köln-Rhein-Ruhr - das Rennen um den deutschen Kandidaten für eine Olympia-Bewerbung für 2036, 2040 oder 2044 ist nur noch ein Duell. München gilt vor der Entscheidung heute (ab 13.45 Uhr/ARD) bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) im Kurhaus Baden-Baden als Favorit. Doch auch Nordrhein-Westfalen kann in verschiedenen Bereichen punkten. Das sind die Stärken und Schwächen vor der geheimen Abstimmung durch die 42 olympischen Spitzenverbände, acht persönliche Mitglieder sowie die zehn Präsidiumsmitglieder des DOSB.