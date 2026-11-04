Vor der dritten Runde: IG-Metall-Chefin verlangt höheres Angebot der Arbeitgeber

Frankfurt/Main - Im Tarifkonflikt der deutschen Metall- und Elektroindustrie hat die Chefin der IG Metall, Christiane Benner, die Arbeitgeber zu einem verbesserten Angebot aufgefordert. Vor dem Start der dritten Verhandlungsrunde an diesem Donnerstag (5. November) sagte sie im Interview mit dem Magazin "Der Spiegel": "Ich hoffe, dass Arbeitgeber dazu in der Lage sind, bis dahin ein Angebot vorzulegen, über das unsere Kollegen überhaupt mit ihnen sprechen können. Wir erwarten auch verbindliche Antworten zur Beschäftigungs- und Zukunftssicherung. Oder kurz: ein Bekenntnis zum Standort und den Beschäftigten."