Vor der dritten Runde: IG-Metall-Chefin verlangt höheres Angebot der Arbeitgeber

Die erste Offerte der Arbeitgeber mit einer konditionierten Einmalzahlung im kommenden Jahr und einer Stufenerhöhung von 1,3 Prozent im Juli 2028 bezeichnete die Gewerkschafterin als "Zumutung". Sie nehme auch in den Betrieben mit schwieriger wirtschaftlicher Lage eine "kämpferische Stimmung" wahr. "Die Leute machen sich Gedanken, wie es mit ihnen, ihren Kindern, deren Ausbildung, mit den steigenden Kosten weitergeht. In vielen Betrieben haben die Arbeitnehmer bereits einen Beitrag durch Verzicht geleistet, um ihre Arbeitsplätze zu erhalten. Da reden wir über Milliardenbeträge. Jetzt wollen sie nicht noch mit Tarifabschlüssen unter der Inflationsrate abgespeist werden."