Vor der CSU-Fraktionsklausur Landtags-CSU will junge Menschen für "Bayernjahr" gewinnen

München (dpa/lby) - Die Landtags-CSU will ein "Bayernjahr" für Männer und Frauen etablieren und sie mit ganz konkreten Anreizen dazu bringen, sich ein Jahr lang in den Bereichen Soziales, Wirtschaft, Umwelt und Sicherheit zu engagieren. Dafür könnten im Gegenzug beispielsweise Führerscheinkosten übernommen werden, oder es könnte Vorteile bei der Studienplatzvergabe geben. Das geht aus dem Entwurf einer Resolution hervor, die auf der CSU-Fraktionsklausur kommende Woche im oberfränkischen Kloster Banz beschlossen werden soll. Der Entwurf liegt der Deutschen Presse-Agentur vor, zuerst hatte die "Augsburger Allgemeine" (Samstag) darüber berichtet.