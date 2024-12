Unterschiedliche Regelungen auch in Landshut und Bamberg

"Wahlplakatwerbung ist in der Stadt Landshut nur auf den stadteigenen Plakatständern gestattet. Die Plakatständer werden in den kommenden Wochen aufgebaut", kündigte ein Sprecher der Stadt Landshut an. "Offiziell wäre die Plakatierung - ausgehend von einer vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar 2025 - dann ab dem 18. Januar 2025 erlaubt."