Vor den Winterspielen: Sportinstitute bauen Basis für Medaillenhoffnungen

Berlin - Nicht nur die deutschen Athleten hoffen auf Erfolge bei den Olympischen und Paralympischen Spielen in Mailand und Cortina, auch für zwei wissenschaftliche Institute wird das Abschneiden der Sportler zum Gradmesser. "Die Winterspiele sind ein Grund, sehr erfolgreich zu sein. Wir wollen die im Wintersport führende Position halten", sagte Michael Nitsch, Direktor des Institutes für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten (FES) 16 Tage vor der Eröffnungsfeier. Gemeinsam mit dem Institut für angewandte Trainingswissenschaft (IAT) sollen die Sportler bestmöglich ausgestattet das Großereignis angehen können.