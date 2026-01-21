Vor den Winterspielen: Sportinstitute bauen Basis für Medaillenhoffnungen

Dabei sieht Nitsch, der das FES seit sieben Jahren leitet, gerade im Spitzensport einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft. "Hochleistungssport ist ein Katalysator für die Gesellschaft. Das Erleben von sportlichen Höchstleistungen führt dazu, dass sich die Leute die Turnschuhe anziehen", verweist der Institutsleiter auf die Vorbildfunktion deutscher Medaillengewinner, die im Wettbewerb mit den sozialen Medien als Idole eingesetzt werden können: "Die junge Leute sollen Sport machen und nicht an den Monitoren die Zeit verbringen. Wir können Erfolgserlebnisse für Menschen schaffen."