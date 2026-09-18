Vor den Wahlen Was der Wahltag für die Kanzler-Krise bedeutet

Einige in der CDU erinnern schon an die Dynamik, die im Sommer zum Rücktritt von Jens Spahn als Unionsfraktionschef im Bundestag geführt hat. Viele in der Parteiführung – auch CDU-Chef Merz – hatten damals die Empörung an der Basis darüber unterschätzt, dass Spahn und sein Mann eine Leihmutter engagiert hatten, um Eltern zu werden. Der Druck von unten schwoll so rasant an, dass der Rücktritt innerhalb weniger Tage unausweichlich wurde.

Es gibt aber auch Faktoren, die gegen ein solches Szenario sprechen:

Es gibt nicht den einen Nachfolgekandidaten, hinter dem sich sofort alle versammeln könnten. Im Gespräch sind die Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und Bayern, Hendrik Wüst (CDU) und Markus Söder (CSU), die sich untereinander aber nicht besonders gut verstehen. Sie müssten sich erst einmal einig werden. Als Ausweichoption wird noch Hessens Regierungschef Boris Rhein (CDU) gehandelt.

Besonders über Wüst heißt es, dass ihm eine Kanzlerschaft zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht so recht wäre, weil er im kommenden April eine Landtagswahl vor der Brust hat, die auch für die CDU insgesamt extrem wichtig ist.

Die Nachfolger wären mit denselben Problemen konfrontiert wie Merz: Die Reformen sind schwer durchzuboxen, das Risiko des Scheiterns ist groß – und welcher Ministerpräsident eines großen Bundeslands, der zu Hause fest im Sattel sitzt, will sich das freiwillig antun?

Klar ist aber auch: Wer ins Kanzleramt gerufen wird, springt auch. Da würde sich weder Wüst noch Söder noch Rhein entziehen.

Jeder Zweite rechnet mit Kanzler-Ende noch in diesem Jahr

Einigkeit besteht in der CDU jedenfalls darüber, dass die Selbstzerfleischung der Partei aus den vergangenen Wochen enden muss. In den ersten bundesweiten Umfragen ist sie unter die 20-Prozent-Marke gerutscht. Es ist von einem "Existenzkampf" der CDU die Rede.

Und wie wird das alles in der Bevölkerung gesehen? Das Vertrauen in eine noch lange anhaltende Kanzlerschaft von Friedrich Merz ist eher gering. Nach einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov glauben nur 31 Prozent von 1.611 Befragten, dass er zum Jahreswechsel noch an der Spitze der Regierung stehen wird. 48 Prozent rechnen dagegen mit einer Ablösung bis zu diesem Zeitpunkt. 21 Prozent machten keine Angaben.