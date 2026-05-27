Die Demokraten machen sich deshalb mit Blick auf die Wahl im November Hoffnungen, mit ihrem Kandidaten James Talarico erstmals seit 1993 wieder einen texanischen Senator nach Washington zu schicken. Wie die "New York Times" kommentierte, geht Talarico deshalb als eigentlicher Gewinner aus der Vorwahl in Texas hervor.

Republikaner verpassen Trump Denkzettel

Wie groß der Frust über Trumps Wahlempfehlungen bei den Republikanern ist, ließ sich vergangene Woche im Kongress beobachten. Seine Parteifreunde blockierten dort ein Gesetz, das unter anderem die Finanzierung von US-Einwanderungsbehörden ICE regeln sollte. Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, John Thune, gab danach offen zu, dass die Blockade mit Trumps Empfehlungen gegen Cornyn und Cassidy zusammenhing. "Man kann diese Dinge nicht voneinander trennen", sagte er auf eine entsprechende Frage.

Einen weiteren Schmerzpunkt für Trump legte zudem der in Louisiana gescheiterte Cassidy offen. Mit seiner Unterstützung stimmte der Senat erstmals mehrheitlich dafür, Trumps Befugnisse im Iran-Krieg zu begrenzen. Die Initiative der Demokraten war zuvor in mehreren Anläufen gescheitert - bis Cassidy seine Haltung nach verlorener Vorwahl änderte.