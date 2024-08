Vor den Landtagswahlen "Prinzen"-Frontmann Krumbiegel: AfD-Erfolg kein Ost-Phänomen

Dass die sowohl in Thüringen als auch in Sachsen vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestufte Partei viele Stimmen für sich gewinnt, sei keineswegs ein ostdeutsches Phänomen, betonte der gebürtige Leipziger. "Trotzdem denke ich manchmal, dass die, die in der DDR gelebt haben, schon in einem sehr einmaligen Land gelebt haben. Und jetzt sind sie so was wie eine unrühmliche Avantgarde, die sich einen Weg schlägt." Was gerade im Osten passiere, werde zeitverzögert aber auch in den westdeutschen Bundesländern passieren, so der 58-Jährige.