Mit lediglich 507 Bewohnern (Stand Mittwoch) ist die Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) des Landes auf dem Suhler Friedberg aktuell so gering belegt wie seit Jahren nicht mehr. Darüber informierte Oberbürgermeister André Knapp im Stadtrat. Grund dafür ist eine vom Landesverwaltungsamt seit Tagen verstärkte Abverteilung der Asylbewerber an Landkreise und kreisfreie Städte, um bei Ankünften über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel einen Puffer in der Einrichtung zu haben. Bis voraussichtlich 6. Januar ist die Abverteilung aus Suhl zunächst ausgesetzt.