Saulgrub (dpa/lby) - Ein Wanderer ist in den Alpen in Oberbayern laut Polizei etwa 100 Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben. Der 36-Jährige aus dem Landkreis Freising sei mit einem Freund am Laubeneck bei Saulgrub (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) unterwegs gewesen, als er vor den Augen seines Begleiters abgestürzt sei, teilten die Ermittler mit. Dieser habe sofort einen Notruf abgesetzt.