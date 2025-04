Auf dem Gelände der Berufsbildenden Schule lagen am Mittwoch nicht nur Bratwürste auf dem Grill, sondern auch die Schüler sprichwörtlich auf glühenden Kohlen. Der aktuelle Abiturjahrgang, bestehend aus 46 Schülern, befindet sich auf der Zielgeraden der schulischen Laufbahn. Zur Feier der Zeugnisvergabe des letzten Halbjahres wurde der Tag mit einem geselligen Grillfest gewürdigt. Viel Zeit zum Durchschnaufen gibt es aber nicht. Am Dienstag geht es los mit der ersten Abiturprüfung. Schülerin Samira ist vorsichtig optimistisch: „Ich hoffe, die Aufgaben sind gut gestellt“. Einen Plan nach der Schule hat die 18-Jährige auch schon. Erst mal geht es nach Island und dann steht hoffentlich ein Psychologie-Studium an. „Dafür müssen aber erst mal die Prüfungen gut laufen.“