Vor dem zweiten Playoff-Halbfinale: VfB Suhl legt Trainingszeiten nach vorn

Unsere Empfehlung für Sie Die Gründe für die Suhler Niederlage Wenn die Annahme wackelt Außenseiter VfB Suhl ist im ersten Halbfinale um die deutsche Meisterschaft beim Schweriner SC chancenlos. Der Druck des Rekordmeisters ist zu groß.

Die Schwerinerinnen von Coach Felix Koslowski werden, nachdem sie am frühen Samstagabend in Suhl eintrafen, am Sonntagmorgen eine Stunde in der Wolfsgrube trainieren.