Dresdens Chefcoach Alexander Waibl hofft, dass seine Libera und Kapitänin Patricia Nestler für das zweite Spiel gegen den VfB Suhl wieder fit ist. Die angeschlagene Nationalspielerin konnte im ersten Finalmatch in Suhl nicht zum Einsatz kommen, für sie rückte Außenangreiferin Lorena Lorber Fijok in die Abwehr. Für Fijok wiederum übernahm Miku Akimoto, die nach Verletzungen selbst noch nicht wieder auf der Höhe ihres Leistungsvermögens ist.