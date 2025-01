Oslo - Nach der Ankunft in Oslo rief Kapitän Johannes Golla für die deutschen Handballer einen WM-Neustart aus. "Der Umzug ist für uns das Zeichen, dass das Turnier jetzt richtig losgeht, weil wir in der K.-o.-Runde angekommen sind", sagte Golla mit Blick auf das Viertelfinale gegen Portugal am Mittwoch (20.30 Uhr/ARD). "Darauf freuen wir uns."