Sölden - Kurz vor dem Start der neuen Saison hat Skirennfahrerin Lindsey Vonn weitere Einblicke in ihren strapaziösen Weg zum möglichen Comeback gegeben. Noch zweieinhalb Wochen seien es bis zur nächsten Operation, teilte die US-Amerikanerin in den sozialen Medien mit. Auf Videos ist zu sehen, wie die 42-Jährige im Kraftraum arbeitet. Unter anderem geht sie in die Hocke und macht leichte Sprünge. Sie hoffe, so stark wie möglich zu sein, damit sie nach dem Eingriff noch einiges an Muskel übrig habe, erklärte Vonn dazu.