In Thüringen hatte die Zahl der Neudiagnosen im vergangenen Jahr mit 52 einen Höchstwert seit 2012 erreicht. In diesem Jahr liegt sie etwa auf dem Niveau der Jahre 2019 und 2021. Schätzungsweise 160 Menschen im Freistaat leben laut Agethur derzeit mit dem Virus, ohne von ihrer Infektion zu wissen. HIV wird am häufigsten beim ungeschützten Sex und beim Konsum bestimmter Drogen übertragen. Das Risiko sind hier mit Blutresten verunreinigte Drogenspritzen, über die die Viren in den Körper geraten können.