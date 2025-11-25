Der Weihnachtsmarkt des Dorfes, der in der Region einen sehr guten Leumund hat, wird in diesem Jahr wird etwas anders aussehen: Am Samstag, 29. November, werden ab 14 Uhr nicht nur der Schlossplatz und das Schloss, sondern auch die Straße davor sowie das Pfarrhaus zu Orten des Geschehens. Der Schlossplatz kann wegen der laufenden Umbauarbeiten an der Scheune gerade nur eingeschränkt genutzt werden – so waren die Organisatoren herausgefordert, andere Varianten zu finden. Und das auch angesichts eines weiteren besonderen Umstandes: Der MDR hatte sich zum Dreh für die Sendung „Unser Dorf hat Wochenende“ angekündigt und will dabei den Weihnachtsmarkt und die vielen fleißigen Frauenseer, die diesen ausgestalten, in den Mittelpunkt stellen. Zurück geht dies auf eine Bewerbung, welche die leidenschaftliche Frauenseerin Jutta Marischka, inzwischen leider verstorben, vor einigen Jahren beim Fernsehen eingereicht hatte.