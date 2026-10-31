Vor dem Treffen in Berlin "Wenig Vertrauen" - Thüringer Unmut über CDU-Bundesspitze

Debatte um Nachfolge als Bundespräsident

Kritisch sieht Herrgott auch die neuerliche Debatte um eine Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. "Das obliegt dem Parteivorsitzenden und den Koalitionsfraktionen hier für eine Klarheit zu sorgen", sagte Herrgott. Derzeit höre er Unterschiedliches. "Es macht grundsätzlich Sinn, wenn man solche Dinge vernünftig vorbereitet, denn so eine Bundespräsidentenwahl - ähnlich wie andere Dinge - fallen nicht vom Himmel, sondern es ist relativ klar, wann die sind." Überrascht habe ihn die Debatte aber nicht, nur dass man diese hätte auch vor einem halben Jahr führen können. "Ich glaube, die Menschen draußen im Land nehmen von dieser Debatte nur wahr, dass sich Politik selbstreferenzierend um ihre eigenen Posten kümmert."