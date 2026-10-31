Vor dem Treffen in Berlin "Wenig Vertrauen" - Thüringer Unmut über CDU-Bundesspitze

Erfurt/Apolda (dpa/th) - Wenn Thüringer CDU-Kreisvorsitzende am Montag nach Berlin fahren, fährt der Frust mit. Die Niederlagen bei den Landtagswahlen im Herbst und der Umgang damit, Debatten um Personal, Streit in der Koalition über Reformen - an der Basis gibt es Unmut über das Agieren der Parteiführung um CDU-Chef Friedrich Merz. "Ich habe nur sehr wenig Vertrauen inzwischen in das Berliner Führungspersonal", sagt Hannes Raebel, Vorsitzender des CDU-Kreisverbands Weimarer Land, der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Er stelle stark in Frage, ob die CDU mit ihrem Spitzenpersonal noch genügend Autorität habe.