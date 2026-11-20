Wenn jemand hochaltrig sterbe und auf ein erfülltes Leben zurückblicken könne, falle es dem Umfeld oft leichter, den Tod zu akzeptieren. Anders sei es, wenn jemand plötzlich verstirbt. Das sei für die Angehörigen oft traumatisch.

Schon vor dem Tod ihres Mannes musste Irene Stooß-Heinzel Trauererfahrungen machen. Im August 2024 kamen ihre Eltern in eine Krise, wenige Monate später starben sie kurz hintereinander. Das Gefühl im Zusammenhang mit den Eltern, die Pflege brauchen und schließlich sterben, so habe sie bemerkt, konnten viele teilen. Das gehe vielen in ihrer Altersgruppe so.

Doch beim Tod ihres Mannes sei es anders gewesen. Sie sei komplett aus dem Alltag herausgerissen worden, "das kann man sich nicht vorstellen. Die eigene Zeit bleibt stehen."

Sie habe zunächst zwei Monate nicht gearbeitet, habe von Arbeitgeberseite auch gehört: "Nimm Dir Zeit." Dennoch: "Es ist nicht nur die emotionale Belastung, sondern auch die körperliche Belastung, es ist unglaublich anstrengend." So kam es, dass sie nach versuchtem Wiedereinstieg doch über längere Zeit nicht arbeiten konnte. Im Zuge der Wiedereingliederung dann habe sie Ungeduld in der Kollegenschaft gespürt, schildert sie. Gleichwohl helfe ihr privat ein starkes Beziehungsnetz, "ich kann hier mit Menschen ins Gespräch gehen".

"... als wäre nichts passiert"

Schon als Jugendliche hat sie einen Trauerfall im engsten Kreis erlebt, ihr Bruder hat Suizid begangen. Beide waren sie auf die gleiche Schule gegangen, doch thematisiert worden sei ihr Verlust dort nicht. "Ich hatte das Gefühl, die Lehrer hatten regelrecht Angst davor, mich anzusprechen." Man habe so getan, "als wäre nichts passiert". Sie selbst habe das Gefühl gehabt, ihre Trauer verstecken zu müssen.

Das habe sich zumindest inzwischen geändert, es werde auch akzeptiert, wenn Geschwister oder Freunde trauerten.

Und: Es dürfe kein Tabu in der Gesellschaft mehr sein, wenn Menschen in einer Trauersituation in Tränen ausbrechen, "das muss normal sein".