Sesko trifft doppelt, Stuttgart feiert spätes Tor

Leipzig ging durch Benjamin Sesko (11.) nach Vorlage von Loïs Openda in Führung. Der Stürmer traf aus 16 Metern - und wenig später in der 15. Minute noch einmal. Augsburgs Kapitän Jeffrey Gouweleeuw vergab die Chance zum Anschlusstreffer, als er mit einem Foulelfmeter an Leipzigs Torwart Peter Gulacsi scheiterte (27.). Dafür trafen in der zweiten Halbzeit auch Openda (46.) und Xavi Simons (57.) für RB.