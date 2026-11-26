Heidenheim - Nach einer wochenlangen Misserfolgsserie hofft der Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim auch gegen den Aufstiegskandidaten 1. FC Nürnberg auf eine Trendwende. Seine Mannschaft brauche am Freitag (18.30 Uhr/Sky) "ganz dringend" ein Erfolgserlebnis, "um wieder in die andere Richtung abzubiegen", sagte der FCH-Trainer Frank Schmidt. "Ein Sieg wäre dann, wie man so schön sagt, an dieser Stelle der Brustlöser für uns, dass wir wieder mehr Glauben, mehr Ruhe in unserem Tun und Handeln reinbekommen."