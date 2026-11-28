Die Serie beruht auf der weltberühmten Fantasy-Romanreihe von Autorin Joanne K. Rowling. In den Hauptrollen spielen unter anderem Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermine) und Alastair Stout (Ron Weasley). Da es bereits eine gefeierte "Harry Potter"-Kinoreihe gibt, sind viele Fans skeptisch, ob die Neuauflage an die acht Filme heranreichen kann.