Nach Rang sechs am Samstag bei FIS-Rennen in Muonio in Finnland im Rennen über 10 Kilometer klassisch holte sich die mehrfache Junioren-Weltmeisterin vom WSV Oberhof am Sonntag sogar den Sieg. Rang zwei ging an den Italienerin Maria Gismondi, die 13,6 Sekunden Rückstand auf Hoffmann hatte. Pia Fink (Bremelau) rundete als Dritte das Top-Resultat der deutschen Starterinnen ab. Sofie Krehl (Oberstdorf) wurde zudem starke Fünfte. Thüringens Katherine Sauerbrey (Steinbach-Hallenberg), die 2022 in Peking zur silbernen deutschen Olympia-Staffel gehörte, landete auf Rang zwölf, nachdem sie am Samstag 13. geworden war. Die junge Anna-Maria Dietze schob sich als Zehnte dazwischen.