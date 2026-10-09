Vor dem Saisonauftakt Alpin-Asse Aicher und Weidle-Winkelmann gegen mehr Rennen

München - Gut zwei Wochen vor dem Saison-Auftakt im alpinen Ski-Weltcup lehnen Kira Weidle-Winkelmann und Emma Aicher eine Ausweitung des Renn-Kalenders unter anderem mit einer jährlichen WM ab. "Der Kalender ist eigentlich voll. Von Sölden bis zum Finale ist jedes Wochenende Programm", sagte Weidle-Winkelmann im Interview mit "BR24Sport". Die Alpin-Saison beginnt am 24. und 25. Oktober traditionell im österreichischen Sölden. Saisonabschluss ist im bevorstehenden Winter vom 18. bis 25. März 2027 in Sun Valley in den USA.