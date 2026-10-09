Vor dem Saisonauftakt Alpin-Asse Aicher und Weidle-Winkelmann gegen mehr Rennen

Mehr Rennen für neue Märkte?

Man könne andere Märkte erschließen wie China, Japan oder Südkorea, so Ospelt weiter: "Dort eine WM zu veranstalten und ihnen die Chance zu geben, Teil eines größeren Systems zu werden, ist für alle von Vorteil." Das Council des Weltverbands Fis hatte Überlegungen öffentlich gemacht, außer in olympischen Jahren in jedem Jahr Weltmeisterschaften austragen zu wollen. Losgehen soll es demnach 2032, vielleicht sogar schon 2028. Derzeit finden WM-Rennen der Alpinen und Nordischen nur in ungeraden Jahren statt.