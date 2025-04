Das frühlingshafte Wetter der vergangenen Wochen hat viele Freizeit- und Hobbyläufer die Laufschuhe schnüren und ihre Kondition testen lassen. Auch auf den idyllischen, aber anspruchsvoll profilierten Strecken des Lange-Bahn-Laufes zwischen Friedberg, Sehmar und Bergbaude Lange Bahn waren dieser Tage viele Lauffreunde unterwegs, um sich schon einmal einzustimmen auf den beliebten Volkssportlauf, der am Sonntag nach Ostern – also am 27. April – gestartet wird und von vielen Läufern seit jeher als Formtest für den GutsMuths-Rennsteiglauf im Mai genutzt wird. Schließlich gelten die mit Anstiegen und vielen Höhenmetern gespickten Strecken als ideale Vorbereitung auf den Rennsteiglauf, der in diesem Jahr am 17. Mai stattfindet.