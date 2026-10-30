Vor dem Protesttag: Prien bietet jungen Leuten Dialog über Probleme an

Berlin - Bundesbildungs- und -jugendministerin Karin Prien will mit jungen Menschen in den Dialog über ihre Sorgen treten und ruft sie zugleich zu friedlichen Demonstrationen am Samstag auf. "Seid laut. Engagiert Euch in Parteien. Aber seid nicht gewalttätig", appellierte die CDU-Politikerin im "Stern" vor dem Protesttag der Initiative "Gen Z regelt". "Das schadet Euren Anliegen nur. Ich lade Euch ein zum Dialog", betonte Prien. "Denn es gibt selbstverständlich die legitimen Anliegen der Jugendlichen", fügte sie hinzu. Auch Städtetagspräsident Burkhard Jung (SPD) und der Jugendforscher Klaus Hurrelmann mahnten, die Anliegen der jungen Generation ernst zu nehmen.