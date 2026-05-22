Vor dem Pokalfinale Seimen? Nübel? Stuttgarts Torwartfrage bleibt spannend

Berlin - Sportvorstand Fabian Wohlgemuth will sich zumindest öffentlich noch nicht auf Eigengewächs Dennis Seimen als neue Nummer eins im Tor des VfB Stuttgart festlegen. "Er ist ein hochveranlagter Torwart, der sich im Höchsttempo weiterentwickelt hat", sagte der 47-Jährige im "Bild"-Interview. "Er hat eine fantastische Saison in der zweiten Liga in Paderborn hingelegt. Wir trauen ihm die Champions League zu." Ob Seimen schon zur neuen Spielzeit Stuttgarter Stammkeeper wird, ließ Wohlgemuth dabei allerdings offen.