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  6. Benefizkonzert geht in die sechste Runde

Vor dem Oberlinder Bauernmarkt Benefizkonzert geht in die sechste Runde

Am Freitag, 9. Oktober, wird der Kirchplatz in Oberlind wieder zur Bühne. Gesammelt wird für einen guten Zweck.

Vor dem Oberlinder Bauernmarkt: Benefizkonzert geht in die sechste Runde
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Das Benefizkonzert hat in diesem Jahr seine sechste Ausgabe. Foto: Carl-Heinz Zitzmann

Der Kirchplatz in Oberlind verwandelt sich am Freitag, den 9. Oktober, zum sechsten Mal in eine stimmungsvolle Konzertbühne. Beginn der Benefizveranstaltung unter dem Motto „Musik verbindet. Gemeinsam helfen“ ist um 18.30 Uhr.

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13.10.2024 17:47 Oberlind Eine schöne Reise für zwei Spendenprojekte

Die schöne Tradition des Benefizkonzertes auf dem Kirchplatz vor der evangelischen Stadtkirche fand am vergangenen Freitagabend seine vierte Auflage.

Besucher erwartet ein abwechslungsreicher Mix aus Musik, Tanz und Unterhaltung. Zu den Höhepunkten des Abends gehören Auftritte des Schwarzlichttheaters des Gymnasiums Sonneberg, der Tanzgruppen Lumina, der Kuckuckskinder und des Kulturbunds Schalkau sowie des Pistor Trios. Ein breites Spektrum an Solokünstlern bereichert das Programm: Evi Sacher (Klavier und Gesang), Jana Rexhäuser (Gitarre und Gesang), Sascha Reichenbacher (Panflöte), Anton Fleischmann (Klarinette), Kristina Jakobs (Harfe), AlpenEcho (Dudelsack), Doris Motschmann (Mundart) sowie Thomas Müller-Litz als Liedermacher.

Als Raconteur führt Christian Klett durch das Geschehen, während Ines Ehrlicher die Moderation übernimmt und ebenfalls musikalisch mitwirkt. Der Eintritt ist frei; stattdessen bitten die Veranstalter um Spenden. Die diesjährigen Erlöse kommen dem Kinder- und Jugendheim des ASB sowie der Jugendfeuerwehr Oberlind zugute, um regionale Projekte zu unterstützen. Da es sich um eine Open-Air-Veranstaltung im Oktober handelt, wird den Gästen empfohlen, warme Kleidung zu tragen.