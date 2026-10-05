Vor dem Oberlinder Bauernmarkt: Benefizkonzert geht in die sechste Runde

Der Kirchplatz in Oberlind verwandelt sich am Freitag, den 9. Oktober, zum sechsten Mal in eine stimmungsvolle Konzertbühne. Beginn der Benefizveranstaltung unter dem Motto „Musik verbindet. Gemeinsam helfen“ ist um 18.30 Uhr.
Am Freitag, 9. Oktober, wird der Kirchplatz in Oberlind wieder zur Bühne. Gesammelt wird für einen guten Zweck.
Der Kirchplatz in Oberlind verwandelt sich am Freitag, den 9. Oktober, zum sechsten Mal in eine stimmungsvolle Konzertbühne. Beginn der Benefizveranstaltung unter dem Motto „Musik verbindet. Gemeinsam helfen“ ist um 18.30 Uhr.
Nach der Werbung weiterlesen
Besucher erwartet ein abwechslungsreicher Mix aus Musik, Tanz und Unterhaltung. Zu den Höhepunkten des Abends gehören Auftritte des Schwarzlichttheaters des Gymnasiums Sonneberg, der Tanzgruppen Lumina, der Kuckuckskinder und des Kulturbunds Schalkau sowie des Pistor Trios. Ein breites Spektrum an Solokünstlern bereichert das Programm: Evi Sacher (Klavier und Gesang), Jana Rexhäuser (Gitarre und Gesang), Sascha Reichenbacher (Panflöte), Anton Fleischmann (Klarinette), Kristina Jakobs (Harfe), AlpenEcho (Dudelsack), Doris Motschmann (Mundart) sowie Thomas Müller-Litz als Liedermacher.
Als Raconteur führt Christian Klett durch das Geschehen, während Ines Ehrlicher die Moderation übernimmt und ebenfalls musikalisch mitwirkt. Der Eintritt ist frei; stattdessen bitten die Veranstalter um Spenden. Die diesjährigen Erlöse kommen dem Kinder- und Jugendheim des ASB sowie der Jugendfeuerwehr Oberlind zugute, um regionale Projekte zu unterstützen. Da es sich um eine Open-Air-Veranstaltung im Oktober handelt, wird den Gästen empfohlen, warme Kleidung zu tragen.