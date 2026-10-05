Vor dem Oberlinder Bauernmarkt: Benefizkonzert geht in die sechste Runde

Als Raconteur führt Christian Klett durch das Geschehen, während Ines Ehrlicher die Moderation übernimmt und ebenfalls musikalisch mitwirkt. Der Eintritt ist frei; stattdessen bitten die Veranstalter um Spenden. Die diesjährigen Erlöse kommen dem Kinder- und Jugendheim des ASB sowie der Jugendfeuerwehr Oberlind zugute, um regionale Projekte zu unterstützen. Da es sich um eine Open-Air-Veranstaltung im Oktober handelt, wird den Gästen empfohlen, warme Kleidung zu tragen.