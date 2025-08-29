Zwei Teams haben nach dem 2. Spieltag der Saison 2025/26 sechs Punkte auf dem Konto. Der Tabellenführer SG Lauscha/Neuhaus, der bei der noch verlustpunktfreien Mannschaft vom SV EK Veilsdorf (wegen Landespokal erst ein Spiel ausgetragen) antreten muss. Und die andere Mannschaft mit sechs Zählern reist nach Häselrieth und bestreitet dort unser „Match der Woche“. Schlusslicht Häselrieth erwartet mit Schleusegrund Schönbrunn den Tabellenzweiten. Beide aktuellen Platzierungen sind schon etwas überraschend. Aber Tore sind in dieser Begegnung garantiert. Der Schnitt liegt bei fünf Toren je Begegnung. Vorab haben wir bei den Brüdern in den Diensten der Schleusegrunder, Max und Hannes Gehring, nachgefragt: