Stets neue Drogen im Umlauf

In den vergangenen zehn Jahren gab es rund 15.000 Todesfälle im Zusammenhang mit Opioiden. Diese werden normalerweise zur Linderung von Schmerzen eingesetzt, machen aber stark abhängig. Für viele Menschen in der East Hastings Street scheinen sie die letzte Möglichkeit, das eigene Dasein ertragen zu können.

Für die Behörden und die Stadt ist es eine fast unmögliche Aufgabe, die Situation auf den Straßen zu kontrollieren, weil stets neue Drogen im Umlauf sind. Mark Lysyshyn, stellvertretender medizinischer Leiter von Vancouver Coastal Health, nannte dies "ein komplexes Problem, das sich von Jahr zu Jahr verändert".

Größere Probleme mit Gewaltdelikten durch die WM sind nicht bekannt. Doch das lag nicht an besonderer Prävention, sondern daran, dass sich die Delikte der Menschen in den Brennpunkten meist auf Drogenmissbrauch und Ladendiebstahl beschränken.

Vancouver 2026 erinnert an Manila 2023

"Die Stadtverwaltung kann es sich nicht leisten, Ressourcen für die Besucher aufzuwenden; sie müssen stattdessen bei den Anwohnern eingesetzt werden", sagte Lysyshyn dem Portal "The Athletic".

Dass die gigantische Sport-Show und bittere Armut nur wenige Meter trennen, ist kein neues Phänomen. Als Deutschlands Basketballer 2023 in Manila völlig unerwartet den WM-Titel gewannen und dabei die USA besiegten, gingen aus der Hauptstadt der Philippinen Bilder von großen Emotionen, Tränen und erfüllten Träumen in die Welt.

Auf dem kurzen Weg in ihre Hotels konnten die Basketball-Millionäre damals sehen, wie Kinder nachts ohne ihre Eltern auf offener Straße an einem vielbefahrenen Kreisverkehr schliefen. In Vancouver wird es an diesem Dienstag nicht viel anders sein, wenn Kolumbiens euphorisierte Fans das Stadion komplett in Gelb hüllen.