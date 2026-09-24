Becker glaubt an Zverev

Bislang schaffte es als einziger Deutscher bei den Männern nur Boris Becker auf den Tennis-Thron, der insgesamt zwölf Wochen die Nummer eins der Welt war. Für den dreimaligen Wimbledonsieger ist es nur noch "eine Frage der Zeit, bis Zverev die Nummer eins wird", wie er während der US Open bei "sporteurope.tv" anmerkte.

Ist Zverev angesichts seiner Erfolge in diesem Jahr schon jetzt der beste Spieler der Welt? Diese Frage beantwortete der 29-Jährige in New York sehr reflektiert. Mit dem aktuellen Verletzungsstand sei er dies wahrscheinlich, sagte Zverev, erinnerte aber daran, dass dies vor dem Ausfall seiner beiden Hauptkonkurrenten nicht der Fall gewesen sei und er gegen Sinner eine Niederlage nach der anderen kassiert hatte. "Wenn alle gesund sind, ist Jannik immer noch vorne. So einfach ist das."

Team Europa will Revanche

Sinner lässt den Laver Cup wie in den Vorjahren aus, Alcaraz ist dagegen Teamkollege von Zverev. Während der Trainingseinheiten scherzten die beiden gut gelaunt miteinander herum, ab Freitag wollen sie auch sportlich glänzen. "Wir wollen natürlich den Laver Cup zurück nach Europa bringen und versuchen zu gewinnen", sagte Zverev, nachdem das Team Europa gegen das Team Welt im vergangenen Jahr verloren hatte.

Für Europa werden neben Zverev und Alcaraz noch Flavio Cobolli, Rafael Jodar, Jakub Mensik und Casper Ruud unter der Regie von Kapitän Yannick Noah spielen. Für den Rest der Welt, für den Andre Agassi verantwortlich zeigt, spielen Taylor Fritz, Alex de Minaur, Brandon Nakashima, Alexander Bublik, Learner Tien und Francisco Cerúndolo.