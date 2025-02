Am Samstag ist es also soweit: Zum ersten Mal gibt die SG Lauscha/Neuhaus in der Landesklasse ihre Visitenkarte in der Spielzeugstadt ab. Obwohl die beiden Trainer, Roberto Benn (Sonneberg) und Daniel Meyer (Lauscha/Neuhaus), schon viele Jahre als Spieler und Trainer im Fußballkreis Sonneberg ihr „Unwesen“ treiben, standen sie sich bisher weder als Gegner gegenüber noch gemeinsam auf dem Feld.