Nach Höhen und Tiefen in den ersten beiden Ligaspielen der Thüringenliga ging es für die Kegler des SV 08 Steinach auf der heimischen Anlage wieder hoch her. Mit der zweiten Mannschaft des SV Wernburg war kein geringerer Gegner als die Reserve des einzigen Thüringer Bundesligisten im Männerbereich am Fuße des Fellberges zu Gast. Der angesetzte Schiedsrichter, Jan Fichtmüller, übernahm in seiner unverwechselbaren Art auch gleich die Moderation des Nachmittags. Nicht nur über die momentan vorherrschende Schiedsrichterproblematik im Land, sondern auch über sportliche Belange führte er kurz und süffisant in seiner Vorrede aus: „Heute bin ich hier der wichtigste Mann, denn mittlerweile hat nicht mehr jede Partie in der Thüringenliga den Luxus, von einem Schiedsrichter geleitet zu werden. Scheinbar ist der Zeitaufwand hier doch manchen zu hoch. Zum sportlichen Aspekt heute konnten beide Mannschaften schon Punkte einfahren, wobei Wernburg eher das Glück zur Seite stand.“