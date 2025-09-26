Vor zwei Jahren duellierten sich der FSV Gräfinau-Angstedt und Germania Ilmenau um den Aufstieg in die Landesklasse – mit dem besseren Ende für den FSV. Eine Saison ist vergangen und das sportliche Kräfteverhältnis hat sich geändert. Ilmenau ist ungeschlagen in die Liga gestartet und konnte bisher jedes Spiel gewinnen. Gräfinau hingegen ringt nach dem Abstieg aus der Landesklasse um Punkte, steht erst bei vier Zählern nach fünf Partien.