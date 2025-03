"Aber es ist keine große Sache", ergänzte Straus, am Mittwoch habe die 29-jährige Viggosdottir trainiert. Ins Risiko will Straus gegen den drei Punkte hinter den Münchnerinnen lauernden Rivalen trotzdem nicht gehen. "Wenn sie fit und bereit ist, wird sie natürlich dabei sein. Aber wie ich von Anfang an gesagt habe, werde ich nichts für die Gesundheit der Spielerinnen aufs Spiel setzen", sagte der Coach über seine unumstrittene Abwehrchefin.