Hoffen auf besseres Wetter und fairere Bedingungen und wetterbedingte frühere Anreise zur nächsten Weltcup-Station Oberhof: Nachdem das Teamstaffelrennen in Innsbruck-Igls wegen des anhaltend starken Schneefalls am vergangenen Wochenende abgesagt werden musste, reiste die deutsche Rennrodel-Nationalmannschaft bereits am Sonntagabend in ihre jeweiligen Stützpunkt-Standorte zurück.