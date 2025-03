Vor dem Handball-Derby in Eisenach: Magdeburg wirft sich warm

Die seit vielen Monaten stark ersatzgeschwächten Handballer des SC Magdeburg eilen derzeit von Spiel zu Spiel. Bevor an diesem Samstag um 20.30 Uhr in der restlos ausverkauften Werner-Aßmann-Halle die 87. Auflage des ostdeutschen Klassikers gegen den Bundesliga-Konkurrenten ThSV Eisenach auf dem Programm der Elbestädter steht, haben sie am Mittwochabend im letzten Vorrundenspiel der Champions League ihre Pflicht erfüllt und in eigener Halle mit 31:24 (13:13) gegen Pick Szeged aus Ungarn gewonnen. Damit endet die Gruppenphase für den SCM auf Rang vier. Das bedeutet, dass es aufgrund der Arithmetik des Wettbewerbs kein deutsches Achtelfinal-Duell mit den Füchsen aus Berlin geben kann. Die Magdeburger treffen entweder auf Dinamo Bukarest oder Wisla Plock.