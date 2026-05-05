In Neuhaus wird es dieser Tage wieder lebhafter. Denn am Samstag, 9. Mai startet der 53. GutsMuths-Rennsteiglauf. Viele Läufer haben sich nicht nur in Neuhaus, sondern auch im Umfeld einquartiert. Es gibt kaum noch freie Zimmer in den Hotels und so hat das jährliche Geschehen auch einen wirtschaftlichen Aspekt. Die Vorbereitungen durch Stadt und Sportverein laufen auf Hochtouren und am Freitagabend trifft man sich zur Kloßparty in der GutsMuthshalle.